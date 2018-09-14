На большие экраны выходит киноверсия мюзикла "Анна Каренина"

МОСКВА, 14 сен — Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина". В самом центре вечерней столицы создатели артисты мюзиклов и приглашенные гости собрались 12 сентября вместе, чтобы первыми в России увидеть киноверсию мюзикла "Анна Каренина". Закрытый премьерный показ состоялся в кинотеатре Формула кино ЦДМ, а уже 22 сентября киноверсию популярного спектакля покажут в двадцати восьми городах страны.

Создание киноверсии мюзикла "Анна Каренина" стало исключительным в истории отечественного мюзикла: впервые оригинальную российскую театральную постановку увидят на большом экране. Киноверсию легендарного мюзикла уже с триумфом показали в Южной Корее, а в ближайшее время, на волне успеха, там состоятся дополнительные показы.

На премьерном показе продюсеры обнародовали грандиозную новость: киноверсию "Анны Карениной" увидят в США, Мексике, Канаде, Ирландии, Великобритании, Китае, Японии и многих других странах.

"До нас никто никогда не создавал киноверсии мюзиклов для показа на больших экранах. Мюзикл снимать особенно сложно, потому что жанр динамичный и, чтобы передать всю атмосферу, которую видит зритель в театре, требуется особый подход. Мы пошли на этот эксперимент совершенно осознанно и считаем, что у киноверсии мюзикла "Анна Каренина" будет такая же успешная судьба, как и у спектакля — самого посещаемого в Москве, — отмечают Владимир Тартаковский и Алексей Болонин, продюсеры мюзикла "Анна Каренина". — Мы уверены, что киноверсия станет достойным продолжением успеха самого мюзикла. И это подтверждает интерес к проекту со стороны профессионального сообщества. В первую очередь, создание киноверсии говорит о популяризации спектакля "Анна Каренина", жанра мюзикла и возможностей театра в целом. Ко всему прочему, это действительно уникальное событие: те артисты, которые играют в этом спектакле, никогда не видели себя из зала и, наконец, сегодня они получили такую возможность".

В кинозале царила праздничная атмосфера. Артисты поздравляли друг друга и признавались, что взволнованы в ожидании премьеры. Их коллеги по цеху и приглашенные гости делились, что не могут дождаться начала кинопоказа. А после финальных титров первые зрители с удовольствием делились впечатлениями:

"Я остро и чутко ощущаю, что сейчас происходит какое-то историческое событие в музыкальном театре нашей страны, — признается Екатерина Гусева, исполнительница роли Анны Карениной. — Три единства — кино, театр и музыка — соединились вместе. Такого не было никогда. То, что сделали Владимир Тартаковский и Алексей Болонин, наши продюсеры, — это невероятно! Я много снимаюсь в кино и знаю все законы этого жанра. Я понимаю, что в кино взмах ресниц — это мизансцена, приподнятая бровь — это мизансцена. А в театре мы не могли себе такого позволить, потому что мы работали через оркестровую яму до последнего ряда балкона — в космос, в небо. А камера при этом снимала крупные планы. И я могу сказать, что такой энергетики ни в одном фильме не увидишь. Это настолько эмоционально и сильно!".

"Перед премьерой киноверсии у меня была бессонная ночь из-за волнения, — делится Сергей Ли, исполнитель роли Алексея Вронского. — Для меня это очень необычный опыт — видеть себя на экране, особенно — на большом. Я очень рад и за своих коллег. Меня впечатлило. Я действительно получил удовольствие, искреннее. И это совсем не как в театре! Получился какой-то совершенно необычный жанр".

22 сентября "Анну Каренину" в кино смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Набережных Челнов, Новосибирска, Перми, Уфы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Вологды, Белгорода, Саратова, Воронежа, Ульяновска, Сургута, Калининграда, Ставрополя, Красноярска, Тулы, Коврова, Ижевска, Краснодара, Мурманска, Новокузнецка, Рязани, Сыктывкара в объединенной сети кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк".

Премьера мюзикла "Анна Каренина" состоялась в 2016 году, и с тех пор спектакль сопровождают неизменные аншлаги. Спектакль, созданный командой российских авторов, использовавших самые современные театральные технологии, получил несколько престижных театральных наград и вызывает большой интерес в зарубежных странах. "Анна Каренина" стала первым российским мюзиклом, поставленным по лицензии за границей — в Южной Корее.

Трейлер киноверсии мюзикла "Анна Каренина"

Сайт мюзикла "Анна Каренина"

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