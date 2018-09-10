Аэрофлот и ОАК подписали соглашение на поставку ста самолетов Superjet 100

19:5110.09.2018
(обновлено: 19:56 10.09.2018)
МОСКВА, 10 сен — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот и Объединенная авиастроительная корпорация заключили соглашение на поставку национальному перевозчику еще 100 самолетов Superjet 100 (SSJ100). В присутствии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина документ подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев и президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь. Торжественная церемония прошла в рамках Восточного экономического форума.
Соглашение предполагает поставку 100 российских самолетов SSJ100 в период с 2019 по 2026 годы. Лайнеры будут поставлены в двухклассной компоновке – 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Полная контрактная документация будет подписана после согласования сторонами всех существенных условий сделки и получения надлежащего корпоративного одобрения.
Виталий Савельев, генеральный директор ПАО "Аэрофлот":
— Мы подписали крупнейшее в истории современного Аэрофлота соглашение на поставку лайнеров, компания получит еще 100 современных отечественных самолетов SSJ100. С учетом контракта на 50 самолетов МС-21 наша компания к 2026 году поставит на крыло 200 отечественных самолетов. Аэрофлот всегда выполнял важнейшую роль главного эксплуатанта отечественной авиатехники, именно благодаря Аэрофлоту вставали на крыло и доводились до совершенства все отечественные самолеты. Действовать в интересах российской авиации и всей страны – абсолютный приоритет для Аэрофлота.
Юрий Слюсарь, Президент ПАО "ОАК":
— Нас с Аэрофлотом связывает многолетний опыт сотрудничества. Как стартовый заказчик и обладатель самого крупного парка самолетов SSJ100, Аэрофлот оказал большое влияние на развитие проекта и отечественного авиастроения. Подписание долгосрочного соглашения – новая страница в истории сотрудничества, совместный вклад в развитие производства авиатехники и расширение сети регионального и международного авиасообщения. Мы рады продолжению сотрудничества с ведущей авиакомпанией.
На данный момент авиакомпания эксплуатирует 49 самолетов SSJ100. В ближайшее время ожидается поставка 50-го авиалайнера данного типа. Первый коммерческий рейс Аэрофлота на SSJ100 был выполнен 16 июня 2011 года по маршруту Москва – Санкт-Петербург, доставив первых пассажиров для участия в XV Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас самолеты SSJ100 эксплуатируются на внутренних авиалиниях, выполняя рейсы в такие города как Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск и по другим направлениям. Помимо этого, авиалайнеры обслуживают и международные линии, среди которых Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляна, Рига, София, Тиват и другие.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 миллиона.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
95-летию Аэрофлота посвящена юбилейная ливрея с русскими узорами "Гжель", которые создают настроение праздника. Самолет "Гжель" свой первый рейс совершил 4 мая 2018 года по маршруту Москва-Ереван.
К 95-летию компании Аэрофлот презентовал воздушное судно в новой оригинальной праздничной ливрее. Самолет AirbusA321 носит имя выдающегося театрального режиссера Юрия Петровича Любимова и раскрашен в бело-синих тонах, стилизованных под русские национальные узоры.
В 2012 году Аэрофлот оформил один из своих лайнеров в стиле ретро. Путем открытого голосования был выбран вариант первого реактивного самолета ТУ-104 образца 1956 года. Ретро-ливрею примерил на себя самолет А-320.
Поддержка олимпийского движения в России является прочной традицией Аэрофлота. К сочинским Играм 2014 года в парке Аэрофлота появились несколько самолётов А-320 в ливрее "Сочи-2014". Фюзеляж одного из самолетов был украшен узорами олимпийской формы сборной России.
В 2012 году к зимней Олимпиаде в Сочи первым олимпийскую ливрею получил самолет А-320 «Ерофей Хабаров» (названный так в честь знаменитого землепроходца). На борту самолета были изображены символы будущей Олимпиады – Мишка, Зайка и Леопард.
Аэрофлот и ЦСКА связывает многолетнее сотрудничество. Компания «Аэрофлот» в июле 2016 года представила воздушное судно AirbusA320 «А.Алябьев», оформленное в символике Профессионального футбольного клуба ЦСКА – одной из самых именитых спортивных команд России. Новая ливрея стилизована логотипом футбольного клуба и изображением коня – официального символа и талисмана ЦСКА.
Авиакомпания поддерживает российских спортсменов. В 2014 году Аэрофлот заключил партнерское соглашение с Профессиональным баскетбольным клубом ЦСКА и стал его официальным перевозчиком. В 2017 году авиакомпания представила самолет с фирменной символикой клуба.
Аэрофлот с 2013 года является официальным перевозчиком футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», одного из самых успешных и популярных в мире. В честь этого стратегически важного соглашения парк самолетов Аэрофлота был пополнен новеньким А-321 с символикой футбольного клуба.
В июле 2013 года в честь своего 90-летия Аэрофлот приступил к эксплуатации авиалайнера SukhoiSuperjet 100 в юбилейной раскраске. Самолет «В.Борисов» (военный летчик) получил незабываемо красочную ливрею, стилизованную под хохлому.
С 2006 года Аэрофлот входит в глобальный авиаальянс SkyTeam. Все члены альянса имеют в своём авиапарке самолёты с ливреей SkyTeam. Так выглядит SukhoiSuperjet-100 с бортовым номером RA-89005. В такой же ливрее с символикой альянса летают Airbus 330, Boeing 777 и Boeing 737 Аэрофлота.
Аэрофлот по праву является национальным лидером авиаперевозок. Авиакомпания совершает собственные рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира, в том числе по России. Маршрутная сеть охватывает 52 маршрута на территории России, 16 пунктов в 7 странах СНГ и 78 направлений дальнего зарубежья. Классическую ливрею самолетов Аэрофлота узнают во всем мире.
В сентябре 2016 года авиакомпания "Россия" и Центр "Амурский тигр" представили самолет Boeing 747-400 в "тигровой" раскраске. Социально-экологический проект позволяет привлечь внимание общественности к делу сохранения популяции редких видов диких животных. Лайнер получил наименование "Южно-Сахалинск".
В феврале 2017 года авиакомпания «Россия» представила «Леолет» – Boeing 777-300 с изображением самого редкого дальневосточного леопарда. Проект реализован совместно с АНО «Дальневосточные леопарды». Леопардовая ливрея – не только способ поддержать проведение Года экологии в России, но и эффективный способ привлечь широкое общественное внимание к вопросу сохранения редких видов диких животных.
В мае 2018 года авиакомпания «Россия» представила «Спортолет» – Airbus А319 в эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту. В качестве основных элементов спортивной ливреи выбраны стилизованные образы, представляющие футбол, хоккей, художественную гимнастику и фигурное катание – любимые российскими болельщиками зимние и летние, командные и индивидуальные виды спорта.
Авиакомпания «Россия» с 2014 года является официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит». С момента презентации в ноябре 2014 года «Зенитолет» завоевал широкую популярность среди футбольных фанатов и авиапутешественников. Для болельщиков действует промо-программа “Территория Зенита” – наиболее активные из них могут получить билеты на рейсы “России” на матчи “Зенита”.
Авиакомпания «Аврора» была создана в 2013 году с целью повышения транспортной доступности и развития регионов Дальнего Востока. Бело-синие линии на ливрее «Авроры» напоминают уникальный рельеф дальневосточных сопок.
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» – одна из самых молодых в России. Первый самолет поднялся в небо 1 декабря 2014 года. Ливрея самолетов лоукостера простая и запоминающаяся.