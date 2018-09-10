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Аэрофлот и ОАК подписали соглашение на поставку ста самолетов Superjet 100

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (214)
(обновлено: 19:56 10.09.2018)
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкSukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фотоSukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 сен — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот и Объединенная авиастроительная корпорация заключили соглашение на поставку национальному перевозчику еще 100 самолетов Superjet 100 (SSJ100). В присутствии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина документ подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев и президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь. Торжественная церемония прошла в рамках Восточного экономического форума.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сорок девятый SSJ 100 "Аэрофлота" получил имя легендарного маршала
Соглашение предполагает поставку 100 российских самолетов SSJ100 в период с 2019 по 2026 годы. Лайнеры будут поставлены в  двухклассной компоновке – 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Полная контрактная документация будет подписана после согласования сторонами всех существенных условий сделки и получения надлежащего корпоративного одобрения.

Виталий Савельев, генеральный директор ПАО "Аэрофлот":

— Мы подписали крупнейшее в истории современного Аэрофлота соглашение на поставку лайнеров, компания получит еще 100 современных отечественных самолетов SSJ100. С учетом контракта на 50 самолетов МС-21 наша компания к 2026 году поставит на крыло 200 отечественных самолетов. Аэрофлот всегда выполнял важнейшую роль главного эксплуатанта отечественной авиатехники, именно благодаря Аэрофлоту вставали на крыло и доводились до совершенства все отечественные самолеты.  Действовать в интересах российской авиации и всей страны – абсолютный приоритет для Аэрофлота.

Юрий Слюсарь, Президент ПАО "ОАК":

— Нас с Аэрофлотом связывает многолетний опыт сотрудничества. Как стартовый заказчик и обладатель самого крупного парка самолетов SSJ100, Аэрофлот оказал большое влияние на развитие проекта и отечественного авиастроения. Подписание долгосрочного соглашения – новая страница в истории сотрудничества, совместный вклад в развитие производства авиатехники и расширение сети регионального и международного авиасообщения. Мы рады продолжению сотрудничества с ведущей авиакомпанией.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Аэрофлот" получил сорок девятый Sukhoi Superjet 100
На данный момент авиакомпания эксплуатирует 49 самолетов SSJ100. В ближайшее время ожидается поставка 50-го авиалайнера данного типа. Первый коммерческий рейс Аэрофлота на SSJ100 был выполнен 16 июня 2011 года по маршруту Москва – Санкт-Петербург, доставив первых пассажиров для участия в XV Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас самолеты SSJ100 эксплуатируются на внутренних авиалиниях, выполняя рейсы  в такие города как Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск и по другим направлениям. Помимо этого, авиалайнеры обслуживают и международные линии, среди которых Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляна, Рига, София, Тиват и другие.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 миллиона.

Самолета А-321 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аэрофлот вошел в ТОП-20 мирового рейтинга авиаперевозчиков
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

Ливреи лайнеров "Аэрофлота" - эффектные и оригинальные
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"95-летию Аэрофлота посвящена юбилейная ливрея с русскими узорами "Гжель", которые создают настроение праздника. Самолет "Гжель" свой первый рейс совершил 4 мая 2018 года по маршруту Москва-Ереван.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
95-летию Аэрофлота посвящена юбилейная ливрея с русскими узорами "Гжель", которые создают настроение праздника. Самолет "Гжель" свой первый рейс совершил 4 мая 2018 года по маршруту Москва-Ереван.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"К 95-летию компании Аэрофлот презентовал воздушное судно в новой оригинальной праздничной ливрее. Самолет AirbusA321 носит имя выдающегося театрального режиссера Юрия Петровича Любимова и раскрашен в бело-синих тонах, стилизованных под русские национальные узоры.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
К 95-летию компании Аэрофлот презентовал воздушное судно в новой оригинальной праздничной ливрее. Самолет AirbusA321 носит имя выдающегося театрального режиссера Юрия Петровича Любимова и раскрашен в бело-синих тонах, стилизованных под русские национальные узоры.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"В 2012 году Аэрофлот оформил один из своих лайнеров в стиле ретро. Путем открытого голосования был выбран вариант первого реактивного самолета ТУ-104 образца 1956 года. Ретро-ливрею примерил на себя самолет А-320.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
В 2012 году Аэрофлот оформил один из своих лайнеров в стиле ретро. Путем открытого голосования был выбран вариант первого реактивного самолета ТУ-104 образца 1956 года. Ретро-ливрею примерил на себя самолет А-320.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Поддержка олимпийского движения в России является прочной традицией Аэрофлота. К сочинским Играм 2014 года в парке Аэрофлота появились несколько самолётов А-320 в ливрее "Сочи-2014". Фюзеляж одного из самолетов был украшен узорами олимпийской формы сборной России.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Поддержка олимпийского движения в России является прочной традицией Аэрофлота. К сочинским Играм 2014 года в парке Аэрофлота появились несколько самолётов А-320 в ливрее "Сочи-2014". Фюзеляж одного из самолетов был украшен узорами олимпийской формы сборной России.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"В 2012 году к зимней Олимпиаде в Сочи первым олимпийскую ливрею получил самолет А-320 «Ерофей Хабаров» (названный так в честь знаменитого землепроходца). На борту самолета были изображены символы будущей Олимпиады – Мишка, Зайка и Леопард.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
В 2012 году к зимней Олимпиаде в Сочи первым олимпийскую ливрею получил самолет А-320 «Ерофей Хабаров» (названный так в честь знаменитого землепроходца). На борту самолета были изображены символы будущей Олимпиады – Мишка, Зайка и Леопард.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот и ЦСКА связывает многолетнее сотрудничество. Компания «Аэрофлот» в июле 2016 года представила воздушное судно AirbusA320 «А.Алябьев», оформленное в символике Профессионального футбольного клуба ЦСКА – одной из самых именитых спортивных команд России. Новая ливрея стилизована логотипом футбольного клуба и изображением коня – официального символа и талисмана ЦСКА.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Аэрофлот и ЦСКА связывает многолетнее сотрудничество. Компания «Аэрофлот» в июле 2016 года представила воздушное судно AirbusA320 «А.Алябьев», оформленное в символике Профессионального футбольного клуба ЦСКА – одной из самых именитых спортивных команд России. Новая ливрея стилизована логотипом футбольного клуба и изображением коня – официального символа и талисмана ЦСКА.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Авиакомпания поддерживает российских спортсменов. В 2014 году Аэрофлот заключил партнерское соглашение с Профессиональным баскетбольным клубом ЦСКА и стал его официальным перевозчиком. В 2017 году авиакомпания представила самолет с фирменной символикой клуба.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Авиакомпания поддерживает российских спортсменов. В 2014 году Аэрофлот заключил партнерское соглашение с Профессиональным баскетбольным клубом ЦСКА и стал его официальным перевозчиком. В 2017 году авиакомпания представила самолет с фирменной символикой клуба.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот с 2013 года является официальным перевозчиком футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», одного из самых успешных и популярных в мире. В честь этого стратегически важного соглашения парк самолетов Аэрофлота был пополнен новеньким А-321 с символикой футбольного клуба.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Аэрофлот с 2013 года является официальным перевозчиком футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», одного из самых успешных и популярных в мире. В честь этого стратегически важного соглашения парк самолетов Аэрофлота был пополнен новеньким А-321 с символикой футбольного клуба.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"В июле 2013 года в честь своего 90-летия Аэрофлот приступил к эксплуатации авиалайнера SukhoiSuperjet 100 в юбилейной раскраске. Самолет «В.Борисов» (военный летчик) получил незабываемо красочную ливрею, стилизованную под хохлому.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
В июле 2013 года в честь своего 90-летия Аэрофлот приступил к эксплуатации авиалайнера SukhoiSuperjet 100 в юбилейной раскраске. Самолет «В.Борисов» (военный летчик) получил незабываемо красочную ливрею, стилизованную под хохлому.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"С 2006 года Аэрофлот входит в глобальный авиаальянс SkyTeam. Все члены альянса имеют в своём авиапарке самолёты с ливреей SkyTeam. Так выглядит SukhoiSuperjet-100 с бортовым номером RA-89005. В такой же ливрее с символикой альянса летают Airbus 330, Boeing 777 и Boeing 737 Аэрофлота.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
С 2006 года Аэрофлот входит в глобальный авиаальянс SkyTeam. Все члены альянса имеют в своём авиапарке самолёты с ливреей SkyTeam. Так выглядит SukhoiSuperjet-100 с бортовым номером RA-89005. В такой же ливрее с символикой альянса летают Airbus 330, Boeing 777 и Boeing 737 Аэрофлота.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот по праву является национальным лидером авиаперевозок. Авиакомпания совершает собственные рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира, в том числе по России. Маршрутная сеть охватывает 52 маршрута на территории России, 16 пунктов в 7 странах СНГ и 78 направлений дальнего зарубежья. Классическую ливрею самолетов Аэрофлота узнают во всем мире.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Аэрофлот по праву является национальным лидером авиаперевозок. Авиакомпания совершает собственные рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира, в том числе по России. Маршрутная сеть охватывает 52 маршрута на территории России, 16 пунктов в 7 странах СНГ и 78 направлений дальнего зарубежья. Классическую ливрею самолетов Аэрофлота узнают во всем мире.
© Фото : Максим КоноваловВ сентябре 2016 года авиакомпания "Россия" и Центр "Амурский тигр" представили самолет Boeing 747-400 в "тигровой" раскраске. Социально-экологический проект позволяет привлечь внимание общественности к делу сохранения популяции редких видов диких животных. Лайнер получил наименование "Южно-Сахалинск".Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : Максим Коновалов
В сентябре 2016 года авиакомпания "Россия" и Центр "Амурский тигр" представили самолет Boeing 747-400 в "тигровой" раскраске. Социально-экологический проект позволяет привлечь внимание общественности к делу сохранения популяции редких видов диких животных. Лайнер получил наименование "Южно-Сахалинск".
© Фото : Андрей ЕфимкинВ феврале 2017 года авиакомпания «Россия» представила «Леолет» – Boeing 777-300 с изображением самого редкого дальневосточного леопарда. Проект реализован совместно с АНО «Дальневосточные леопарды». Леопардовая ливрея – не только способ поддержать проведение Года экологии в России, но и эффективный способ привлечь широкое общественное внимание к вопросу сохранения редких видов диких животных.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : Андрей Ефимкин
В феврале 2017 года авиакомпания «Россия» представила «Леолет» – Boeing 777-300 с изображением самого редкого дальневосточного леопарда. Проект реализован совместно с АНО «Дальневосточные леопарды». Леопардовая ливрея – не только способ поддержать проведение Года экологии в России, но и эффективный способ привлечь широкое общественное внимание к вопросу сохранения редких видов диких животных.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"В мае 2018 года авиакомпания «Россия» представила «Спортолет» – Airbus А319 в эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту. В качестве основных элементов спортивной ливреи выбраны стилизованные образы, представляющие футбол, хоккей, художественную гимнастику и фигурное катание – любимые российскими болельщиками зимние и летние, командные и индивидуальные виды спорта.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
В мае 2018 года авиакомпания «Россия» представила «Спортолет» – Airbus А319 в эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту. В качестве основных элементов спортивной ливреи выбраны стилизованные образы, представляющие футбол, хоккей, художественную гимнастику и фигурное катание – любимые российскими болельщиками зимние и летние, командные и индивидуальные виды спорта.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Авиакомпания «Россия» с 2014 года является официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит». С момента презентации в ноябре 2014 года «Зенитолет» завоевал широкую популярность среди футбольных фанатов и авиапутешественников. Для болельщиков действует промо-программа “Территория Зенита” – наиболее активные из них могут получить билеты на рейсы “России” на матчи “Зенита”.Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Авиакомпания «Россия» с 2014 года является официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит». С момента презентации в ноябре 2014 года «Зенитолет» завоевал широкую популярность среди футбольных фанатов и авиапутешественников. Для болельщиков действует промо-программа “Территория Зенита” – наиболее активные из них могут получить билеты на рейсы “России” на матчи “Зенита”.
© Фото : ПАО «Аэрофлот»Авиакомпания «Аврора» была создана в 2013 году с целью повышения транспортной доступности и развития регионов Дальнего Востока. Бело-синие линии на ливрее «Авроры» напоминают уникальный рельеф дальневосточных сопок.Самолет авиакомпании Аврора
© Фото : ПАО «Аэрофлот»
Авиакомпания «Аврора» была создана в 2013 году с целью повышения транспортной доступности и развития регионов Дальнего Востока. Бело-синие линии на ливрее «Авроры» напоминают уникальный рельеф дальневосточных сопок.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Низкобюджетная авиакомпания «Победа» – одна из самых молодых в России. Первый самолет поднялся в небо 1 декабря 2014 года. Ливрея самолетов лоукостера простая и запоминающаяся.Самолет авиакомпании Победа
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» – одна из самых молодых в России. Первый самолет поднялся в небо 1 декабря 2014 года. Ливрея самолетов лоукостера простая и запоминающаяся.
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