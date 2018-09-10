Аэрофлот и ОАК подписали соглашение на поставку ста самолетов Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 сен — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот и Объединенная авиастроительная корпорация заключили соглашение на поставку национальному перевозчику еще 100 самолетов Superjet 100 (SSJ100). В присутствии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина документ подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев и президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь. Торжественная церемония прошла в рамках Восточного экономического форума.

Соглашение предполагает поставку 100 российских самолетов SSJ100 в период с 2019 по 2026 годы. Лайнеры будут поставлены в двухклассной компоновке – 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Полная контрактная документация будет подписана после согласования сторонами всех существенных условий сделки и получения надлежащего корпоративного одобрения.

Виталий Савельев, генеральный директор ПАО "Аэрофлот":

— Мы подписали крупнейшее в истории современного Аэрофлота соглашение на поставку лайнеров, компания получит еще 100 современных отечественных самолетов SSJ100. С учетом контракта на 50 самолетов МС-21 наша компания к 2026 году поставит на крыло 200 отечественных самолетов. Аэрофлот всегда выполнял важнейшую роль главного эксплуатанта отечественной авиатехники, именно благодаря Аэрофлоту вставали на крыло и доводились до совершенства все отечественные самолеты. Действовать в интересах российской авиации и всей страны – абсолютный приоритет для Аэрофлота.

Юрий Слюсарь, Президент ПАО "ОАК":

— Нас с Аэрофлотом связывает многолетний опыт сотрудничества. Как стартовый заказчик и обладатель самого крупного парка самолетов SSJ100, Аэрофлот оказал большое влияние на развитие проекта и отечественного авиастроения. Подписание долгосрочного соглашения – новая страница в истории сотрудничества, совместный вклад в развитие производства авиатехники и расширение сети регионального и международного авиасообщения. Мы рады продолжению сотрудничества с ведущей авиакомпанией.

На данный момент авиакомпания эксплуатирует 49 самолетов SSJ100. В ближайшее время ожидается поставка 50-го авиалайнера данного типа. Первый коммерческий рейс Аэрофлота на SSJ100 был выполнен 16 июня 2011 года по маршруту Москва – Санкт-Петербург, доставив первых пассажиров для участия в XV Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас самолеты SSJ100 эксплуатируются на внутренних авиалиниях, выполняя рейсы в такие города как Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск и по другим направлениям. Помимо этого, авиалайнеры обслуживают и международные линии, среди которых Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляна, Рига, София, Тиват и другие.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 миллиона.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.