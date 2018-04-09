Хостинг-провайдер RUVDS проводит экспансию в Великобританию

МОСКВА, 9 апр — Пресс-служба RUVDS. В марте 2018 года успешно завершились переговоры между российским хостинг-провайдером RUVDS, дата-центром Equinix LD8, техкомпанией HUAWEI и провайдером связи RETN о создании гермозоны RUVDS в Лондоне в непосредственной близости к крупнейшим мировым торговым площадкам.

Несмотря на обострение в межгосударственных отношениях, бизнес всегда находит точки соприкосновения и стремится к конструктивному и взаимовыгодному партнерству. Благодаря достигнутым договоренностям, клиенты RUVDS получат доступ к виртуальным серверам VPS в самом центре столицы Туманного Альбиона по неизменно низкой цене. В планах руководства компании — сохранить принцип единой цены на VDS вне зависимости от географического расположения дата-центра.

Техкомпания HUAWEI предоставит для проекта новейшие сервера высокой плотности корпоративного уровня, а провайдер RETN обеспечит качественный зарезервированный доступ к оборудованию клиентам из любой точки мира.

Дата-центр Equinix LD8 находится всего в 25 минутах от Лондонского финансового центра и является одним из самых передовых не только в Соединенном королевстве, но и в Европе. Equinix LD8 связан прямым доступом с интернет-обменниками в Амстердаме и Франкфурте и сертифицирован по стандартам ISO 27001 (стандарт информационной безопасности), ISO 50001 (стандарт управления энергосистемами), ISO 9000 (стандарт управления качеством), ISO 14000 (стандарт экологического управления), OHSAS 18001 (стандарт управления промышленной безопасности) и PCI DSS (стандарт безопасности данных платежных карт). Вся инфраструктура дата-центра зарезервирована по схеме N+1.

Equinix LD8 является одной из многих точек всемирного присутствия компании Equinix, которая объединяет в себе клиентов из всех стран мира в 175 дата-центрах в 22 странах пяти континентов. Компания является мировым лидером на рынке услуг коллокации, а ее акции торгуются на бирже NASDAQ.

Это уже не первый пример международного взаимодействия между RUVDS, HUAWEI и RETN. Именно RETN обеспечивает надежную связь с серверами проекта в гермозоне в дата-центре Deltalis в Швейцарии, который пользуется неизменно высоким спросом у клиентов RUVDS.

HUAWEI является стратегическим партнером проекта RUVDS и обеспечивает его самыми современными серверами корпоративного класса в любой точке мира, позволяя предоставлять клиентам проекта высококачественные услуги по самой низкой цене благодаря высокому уровню контроля качества оборудования.

RUVDS является одним из самых динамично развивающихся хостинг-провайдеров на постсоветском пространстве, специализирующимся на оказании услуг IAAS корпоративного класса. Партнерами компании являются АО "ФИНАМ", финансовая группа "БКС", Национальный расчетный депозитарий (Московская биржа), ЗАО "ВЦИОМ", компания "Гарс-Телеком", оператор такси Gett, оператор доставки Delivery Club и многие другие.

RUVDS обладает собственным дата-центром уровня TIER 3 в г. Королев, Московская область и арендованной гермозоной в дата-центре Deltalis, Швейцария, который отвечает уровню надежности TIER 4.

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