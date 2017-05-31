Объявлены списки участников ралли-рейда "Великая степь - Дон 2017"

МОСКВА, 31 мая — Пресс-служба ралли-рейда "Великая степь-Дон 2017". Со 2 по 4 июня в Волгоградской области пройдёт очередной этап Чемпионата России по ралли-рейдам, кросс-кантри ралли и традиционным соревнованиям "Великая степь — Дон". На старт выйдут более 40 экипажей со всей России.

Организаторы подготовили для участников интересную трассу, рассказал заместитель генерального директора по безопасности НП РОСРР Владимир Батоев: "Визуально трасса несколько отличается от прошлогодней. Причина в затяжных дождях: солнце не успело выжечь траву, степь по-прежнему зеленая, а листва на кустах и деревьях скрывает некоторые участки, которые раньше хорошо просматривались. Пусть "старички" не думают, что все знают, и легко пройдут. Новички могут получить дополнительное преимущество: они не знают, где раньше шла дорога, и спокойно повернут и поедут по нужной. Интересным будет первый спецучасток, проложенный на мототреке "АлИг". На нём много трамплинов, "дельфинчиков", острых поворотов. Участок короткий — около одного километра, но требует напряженного руления. После него — выход на луг, и еще около четырех километров, где можно показать скорость. Вся дистанция спецучастка хорошо видна из зрительской зоны. Поэтому приглашаем всех любителей зрелищных заездов на торжественное открытие гонки на мототрек "Алиг" 2 июня в 13:00. Для удобства гостей мы предусмотрели развлекательные мероприятия, кейтеринг и парковку".

И, хотя старт соревнованию будет дан лишь через четыре дня, некоторые участники уже в пути. Например, мотогонщик Дмитрий Кутузов, которому на предыдущем этапе в Крыму НП РОСРР подарило сертификат на бесплатное участие в любой гонке сезона 2017 года за "преодоление трудностей на пути к старту и спортивную целеустремленность". В прошлый раз ему пришлось ехать 6200 километров пути от родного Ангарска до старта гонки в Евпатории. Теперь же он вынужден добираться до своих соперников около 5000 километров на поезде.

На прочность волгоградская трасса не раз проверяла и победителя мотозачета бахи "Крым-2017" Ивана Ли: "Я ездил в Волгограде дважды — в 2015 и 2016 годах. В первый раз это была финальная гонка Чемпионата, на которой решался вопрос о присвоении статуса чемпиона России. В тот год я всех удивил: в первый же день сломал руку где-то на пятисотом метре трассы, просто вошел в поворот по следам КАМАЗа, подумал, что тоже "умею летать". Из состязаний я выбыл, вернулся на следующий год, шел в лидерах, но во второй день за 100 километров до финиша не справился с управлением и налетел на небольшое дерево, из-за чего были серьезные проблемы с ключицей. В этом году в Волгограде планирую взять реванш, ещё в декабре начал интенсивные тренировки по укреплению мышечного корсета, тренирую технику езды. Но морально достаточно тяжело, все помнят о моих неудачах, поэтому я уже устал от шуток: "Сеня, береги руку". Но так как я научен горьким опытом, то поеду максимально собрано".

В классе Т3 Мария Опарина продолжает раллийный сезон на обновленной ещё к бахе "Крым-2017" BRP технике: подготовленный специально к чемпионату России и ралли-марафону "Шелковый путь" Can Am Maverick Х3. Машину после предыдущего этапа пришлось дорабатывать, но ещё большие изменения претерпел сам экипаж: "Это не первая моя гонка в Волгограде, поэтому я уже знаю рельеф этой местности. Но у меня новый штурман — Таисия Штанева — в таком составе мы выйдем на трассу впервые. Я не помню никаких сложных участков, все ходовое и скоростное. Могут быть вопросы по навигации, но, думаю, мы справимся. Тем более, в нашей машине была доработана подвеска и проведены очередные доработки в моторе, так как после снятия турбины, двигатель не выдавал необходимой компрессии. Сейчас эта проблема почти решена". Для экипажа это будет первая и последняя серьёзная тренировка перед гонкой "Шёлковый путь".

Тестировать нового штурмана Дмитрия Свистунова будет и победитель прошлогоднего "Silk Way" Айрат Мардеев. Для экипажа комады "КАМАЗ-мастер" это всего лишь второе совместное соревнование. "Синяя армада" заявила на гонку "Великая степь — Дон" две машины, но отсутствие серьезной конкуренции не повлияет на зрелищность и результат, уверяет пилот Айрат Мардеев: "Не важно, что нет соперников из других команд, мы всегда на этапах чемпионата России боремся, в первую очередь, друг с другом. Поэтому экипажа Антона Шибалова мне вполне достаточно. Но прежде всего этот этап — хорошая тренировка для штурманов. В Волгограде я не ездил давно — поэтому про трудности на трассе не могу сказать что-то определенное. И хотя у нас в России и нет таких песков как на Дакаре и Шелковом пути, думаю, организаторы подготовят интересные песчаные дороги. А если будет жарко, то они станут вязкими и это добавит трудностей, но попробуем их преодолеть".

Напоминаем, что ралли-рейд "Великая степь — Дон" состоится со 2 по 4 июня в Волгоградской области. Торжественный старт гонки пройдет 2 июня на территории СТК "АлИг" в 13:00.

Организаторы: Некоммерческое партнерство "Российские ралли рейды" и ВРОО "Клуб Любителей Внедорожного Спорта" ("КЛВС")

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