Сирийские власти начали развертывание сил внутренней безопасности в Сувейде
В Сувейде начали развертывание сил внутренней безопасности после столкновений
© Фото : SANAСирийские военные
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
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ДОХА, 19 июл - РИА Новости. Власти Сирии начали развертывать силы внутренней безопасности в южной провинции Сувейда после кровопролитных столкновений между отрядами друзской общины и бедуинскими племенами, говорится в заявлении официального представителя МВД Сирии Нур эд-Дина аль-Бабы.
"После кровавых событий, спровоцированных преступными группировками, и по указанию президента республики силы внутренней безопасности начали развертывание в провинции Сувейда в рамках общенациональной миссии, главной целью которой является защита мирного населения и прекращение хаоса", - отмечается в заявлении, переданном телеканалом Syria TV.
Представитель МВД указал, что "государство со всеми своими политическими и силовыми структурами продолжает усилия по восстановлению безопасности и стабильности в Сувейде, и силы безопасности приложат все усилия для прекращения нападений и прекращения боевых действий".
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.