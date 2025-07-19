https://ria.ru/prazdniki/suveyda-2030119153.html

Сирийские власти начали развертывание сил внутренней безопасности в Сувейде

Сирийские власти начали развертывание сил внутренней безопасности в Сувейде - РИА Новости, 19.07.2025

Сирийские власти начали развертывание сил внутренней безопасности в Сувейде

Власти Сирии начали развертывать силы внутренней безопасности в южной провинции Сувейда после кровопролитных столкновений между отрядами друзской общины и... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:18:00+03:00

2025-07-19T10:18:00+03:00

2025-07-19T10:34:00+03:00

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ДОХА, 19 июл - РИА Новости. Власти Сирии начали развертывать силы внутренней безопасности в южной провинции Сувейда после кровопролитных столкновений между отрядами друзской общины и бедуинскими племенами, говорится в заявлении официального представителя МВД Сирии Нур эд-Дина аль-Бабы."После кровавых событий, спровоцированных преступными группировками, и по указанию президента республики силы внутренней безопасности начали развертывание в провинции Сувейда в рамках общенациональной миссии, главной целью которой является защита мирного населения и прекращение хаоса", - отмечается в заявлении, переданном телеканалом Syria TV.Представитель МВД указал, что "государство со всеми своими политическими и силовыми структурами продолжает усилия по восстановлению безопасности и стабильности в Сувейде, и силы безопасности приложат все усилия для прекращения нападений и прекращения боевых действий".Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

https://ria.ru/20250718/siriya-2030042227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия