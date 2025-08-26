https://ria.ru/prazdniki/pozhar-2037603712.html
Площадь пожара под Анапой выросла до 11,2 гектара
Площадь пожара под Анапой выросла до 11,2 гектара - РИА Новости, 26.08.2025
Площадь пожара под Анапой выросла до 11,2 гектара
Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве под Варваровкой выросла до 11,2 гектара, огонь тушат более 100 человек и 37 единиц техники, сообщила... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T10:36:00+03:00
2025-08-26T10:36:00+03:00
2025-08-26T10:49:00+03:00
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве под Варваровкой выросла до 11,2 гектара, огонь тушат более 100 человек и 37 единиц техники, сообщила пресс-служба администрации Анапы.В понедельник площадь пожара в Анапском участковом лесничестве с 1,5 гектара возросла до 7,3 гектара, к тушению привлекли вертолет Ми-8."Продолжается тушение лесного пожара в Варваровке. По данным на утро 26 августа, огонь охватил площадь в 11,2 гектара. В настоящее время в тушении задействовано 37 единиц техники и более 100 человек: это представители МЧС России, "Кубань СПАС", МБУ "Служба спасения", управления гражданской обороны и защиты населения, казачества и других служб", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы осложняет труднодоступный ландшафт местности.
Площадь пожара под Анапой выросла до 11,2 гектара
Площадь пожара в Анапском лесничестве под Варваровкой выросла до 11,2 гектара