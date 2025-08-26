Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара под Анапой выросла до 11,2 гектара - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 26.08.2025 (обновлено: 10:49 26.08.2025)
https://ria.ru/prazdniki/pozhar-2037603712.html
Площадь пожара под Анапой выросла до 11,2 гектара
Площадь пожара под Анапой выросла до 11,2 гектара - РИА Новости, 26.08.2025
Площадь пожара под Анапой выросла до 11,2 гектара
Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве под Варваровкой выросла до 11,2 гектара, огонь тушат более 100 человек и 37 единиц техники, сообщила... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T10:36:00+03:00
2025-08-26T10:49:00+03:00
анапа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6e7d8ad9b9f44a3d4a8954a4ae97d4d.jpg
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве под Варваровкой выросла до 11,2 гектара, огонь тушат более 100 человек и 37 единиц техники, сообщила пресс-служба администрации Анапы.В понедельник площадь пожара в Анапском участковом лесничестве с 1,5 гектара возросла до 7,3 гектара, к тушению привлекли вертолет Ми-8."Продолжается тушение лесного пожара в Варваровке. По данным на утро 26 августа, огонь охватил площадь в 11,2 гектара. В настоящее время в тушении задействовано 37 единиц техники и более 100 человек: это представители МЧС России, "Кубань СПАС", МБУ "Служба спасения", управления гражданской обороны и защиты населения, казачества и других служб", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы осложняет труднодоступный ландшафт местности.
https://ria.ru/20250826/pozhar-2037575943.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a2db96414febd7f3ec37e8adaffe764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, происшествия
Анапа, Происшествия
Главная / Праздники
Площадь пожара под Анапой выросла до 11,2 гектара

Площадь пожара в Анапском лесничестве под Варваровкой выросла до 11,2 гектара

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве под Варваровкой выросла до 11,2 гектара, огонь тушат более 100 человек и 37 единиц техники, сообщила пресс-служба администрации Анапы.
В понедельник площадь пожара в Анапском участковом лесничестве с 1,5 гектара возросла до 7,3 гектара, к тушению привлекли вертолет Ми-8.
"Продолжается тушение лесного пожара в Варваровке. По данным на утро 26 августа, огонь охватил площадь в 11,2 гектара. В настоящее время в тушении задействовано 37 единиц техники и более 100 человек: это представители МЧС России, "Кубань СПАС", МБУ "Служба спасения", управления гражданской обороны и защиты населения, казачества и других служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы осложняет труднодоступный ландшафт местности.
Сотрудник противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Ростовской области ликвидировали пожар на Новошахтинском НПЗ
06:09
 
ПраздникиАнапаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала