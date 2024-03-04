Справка о доходах: как и где можно получить 2-НДФЛ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Справка о доходах и суммах налога физического лица, которую традиционно называют справкой 2-НДФЛ, требуется при оформлении кредита, пособия, налогового вычета за квартиру , обучение, лечение. Что это такое и где взять справку сотруднику, по какой форме заполняют и сколько времени оформляют документ, можно ли заказать справку онлайн через портал “Госуслуги” и сайт ФНС, образец заполнения и последние изменения - в материале РИА Новости. Справка о доходах и суммах налога физического лица, которую традиционно называют справкой 2-НДФЛ, требуется при оформлении кредита, пособия, налогового вычета за, обучение, лечение. Что это такое и где взять справку сотруднику, по какой форме заполняют и сколько времени оформляют документ, можно ли заказать справку онлайн через портал “Госуслуги” и сайт ФНС, образец заполнения и последние изменения - в материале РИА Новости.

Справка 2-НДФЛ

Справка о доходах и суммах налога физического лица как отдельный документ упразднена, она входит в состав расчета 6-НДФЛ в виде приложения 1. Документ может потребоваться, например, при оформлении кредита, ипотеки или налоговых вычетов.

"Полным названием справки по форме 2-НДФЛ является "Справка о доходах и суммах налога физического лица". Она содержит информацию о доходах физического лица, полученных от работодателя, и суммах удержанного им налога", - поясняет управляющий партнер Quattor Advisory Гайк Мартиросян.

Зачем нужна

России , магистр экономики. "Справка 2-НДФЛ - главный источник сведений о доходах работника и удержанных налогах. Выдается агентом (работодателем, заказчиком) за год, то есть в ней будут указаны данные с января по декабрь", - говорит Юлия Жукова, действительный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов, магистр экономики.

В ней должны содержаться следующие сведения:

дата выдачи;

данные организации или индивидуального предпринимателя, а именно наименование, ИНН, КПП, ОКТМО;

данные физического лица, на чьё имя выдаётся справка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН, паспортные данные;

полученные доходы;

полученные вычеты;

сумма полученных доходов;

сумма облагаемых налогом доходов;

сумма налога исчисленного;

сумма налога удержанного;

сумма налога уплаченного;

подпись главного бухгалтера или руководителя организации (индивидуального предпринимателя), выдавшего справку.

Как выглядит справка

Справка о доходах и суммах налога физического лица в 2024 году состоит из двух частей:

· “Справки о доходах и суммах налога физического лица”, которая включает сведения о налоговом агенте и четыре раздела:

Раздел 1. “Данные о физическом лице - получателе дохода” (Ф.И.О., ИНН, статус налогоплательщика, код страны, паспортные данные).

Раздел 2. “Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода” (ставка налога, общая сумма облагаемого по ней дохода, налоговая база, исчисленная и удержанная сумма налога).

Раздел 3. “Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты” (код вычета и сумма).

Раздел 4. “Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога” (сумма дохода, с которого не удержали налог, и сама неудержанная сумма).

· И приложения к справке “Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода”.

"Порядок заполнения справки о доходах и суммах налога физлица не утвержден. Заполняют ее по правилам заполнения расчета 6-НДФЛ", - отмечает Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской юридической службы.

Как получить справку 2-НДФЛ

Справку 2-НДФЛ можно получить:

у работодателя (заказчика);

в налоговой инспекции;

на портале "Госуслуги" ;

; на сайте ФНС России.

Выдать справку о доходах и суммах налога физлица работодатель может по запросу. Документ за текущий год можно получить только у работодателя, который исполняет обязанности налогового агента по уплате НДФЛ за работника.

"Работодатель вправе самостоятельно решить, как будет их выдавать. Главное, чтобы применяемый способ не противоречил законодательству. Например, можно оформить эту справку в электронном виде, заверив ЭЦП", - говорит эксперт.

портале “Госуслуги” . Весь процесс происходит в пару кликов и занимает несколько минут. Справка формируется в автоматическом режиме. При запросе через сайт ФНС России данные за предыдущий год можно получить не ранее 1 апреля текущего года. Александр Спиридонов отмечает, что справку 2-НДФЛ можно получить у работодателя, в том числе у бывшего, через МФЦ (если имеется соглашение об этом), а также информация доступна в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС РФ и. Весь процесс происходит в пару кликов и занимает несколько минут. Справка формируется в автоматическом режиме. При запросе через портал “Госуслуги ” илиданные за предыдущий год можно получить не ранее 1 апреля текущего года.

Куда обращаться

портале “Госуслуги” или на сайте ФНС России ", - комментирует Юлия Жукова. "Справку можно получить при личной подаче заявления, направить запрос заказным письмом через почту России, а самый быстрый вариант - заказать ее онлайн наили на", - комментирует Юлия Жукова.

Налоговая инспекция

Если работодатель уже не осуществляет деятельность или организация ликвидирована, то предоставить работнику сведения о доходах за прошедшие периоды могут в налоговой инспекции. Необходимо обратиться в ИФНС по месту жительства и получить справку 2-НДФЛ из архива налоговой декларации. Для этого нужно предоставить паспорт и ИНН. Инспектор может сразу распечатать справки за нужный период либо попросить написать заявление об истребовании документов.

Госуслуги

Госуслугах ”: Алгоритм получения электронной справки на “”:

войти в личный кабинет.;

перейти в раздел “справки/выписки”;

выбрать подраздел “Сведения о доходах по форме 2-НДФЛ”;

отметить год, за который нужна справка.

Документ будет сформирован в электронном виде. Получить справку можно за последние три года.

Сайт ФНС России

nalog.ru ): Получить документ можно из личного кабинета налогоплательщика на официальном сайте ФНС ():

нужно зайти в “Личный кабинет налогоплательщика физического лица”;

перейти в раздел “Доходы” - “Справки о доходах”;

выбрать период и налогового агента (работодателя, брокера и т. д.);

скачать справку о доходах и суммах налога.

Документы подписаны электронной подписью ФНС. На сайте налоговой можно скачать справки за последние пять лет.

Необходимые документы

Для оформления справки онлайн необходима подтвержденная учетная запись на портале. При обращении в налоговую при себе необходимо иметь паспорт и ИНН.

Сроки

Налоговый агент обязан предоставить справку:

действующим и бывшим сотрудникам - в течение трех рабочих дней после получения заявления;

остальным физическим лицам - в течение 10 рабочих дней после приема заявления. Срок могут продлить на пять рабочих дней с обоснованием причины.

Куда предоставляется справка

Справка 2-НДФЛ предоставляется по запросу в любую организацию, где требуется подтвердить доход, к примеру, банк, суд, социальные службы, ИФНС России. А также для передачи ее новому работодателю или в ФНС с целью получения вычетов по НДФЛ.

Чаще всего, по словам Александра Спиридонова, предоставление справки требуется для подтверждения дохода:

при оформлении кредитов, ипотеки, займов;

для получения мер господдержки;

получения виз для въезда в иностранные государства;

исполнения обязательств госслужащими и членами их семей и т.д.

Как заполняется справка

утверждена приказом ФНС от 15 октября 2020 года № ЕД-7-11/753 - приложение № 4.

Для отражения сведений бухгалтер должен использовать бланк за требуемый расчетный период. Например, справка за 2020 год выдается на бланке, регламентированном приложением 5 к приказу ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566. Бланк расчета 2024 года и приложения утверждены приказом ФНС № ЕД-7-11/649@ от 19.09.2023. Форма “Справка о доходах и суммах налога физического лица (Форма по КНД 1175018)”приказом ФНС от 15 октября 2020 года № ЕД-7-11/753 - приложение № 4.Для отражения сведений бухгалтер должен использовать бланк за требуемый расчетный период. Например, справка за 2020 год выдается на бланке, регламентированном приложением 5 кБланк расчета 2024 года и приложения утверждены

приказом ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/844@ ). Кроме того, применяются специальные коды доходов и вычетов (утверждены).

Образец заполнения

© РИА Новости Образец справки 2 НДФЛ

Ошибки при заполнении справки

"Главные ошибки при заполнении справки - неверное указание данных организации или физического лица, на которое выдан документ, ошибка в расчетах, отсутствие предоставленных вычетов, отсутствие подписи и печати", - говорит Юлия Жукова. Эксперт акцентирует внимание на том, что у индивидуального предпринимателя КПП отсутствует и это не считается ошибкой.

По словам Александра Спиридонова, за ошибки при формировании справки отвечает работодатель, который обязан выдать документ с достоверными сведениями.

Отказ в формировании справки

Действующий или бывший работник может по своей инициативе обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении документа за любой необходимый период времени, например, год, месяц или весь период работы.

сайт “Госуслуги” могут не оформить справку при отсутствии у них данных о доходах и вычетах за запрашиваемый период. ФНС России, налоговая инспекция,могут не оформить справку при отсутствии у них данных о доходах и вычетах за запрашиваемый период.

Коды в справке 2-НДФЛ

Статус налогоплательщика в разделе 2 обозначают кодом:

“1” - резидент РФ;

“2” - нерезидент;

“3” - высококвалифицированный специалист - не резидент РФ;

“4” - переселенец по программе возвращения в Россию соотечественников, проживающий за границей, не является налоговым резидентом РФ;

“5” - иностранец или лицо без гражданства, не налоговый резидент, признанный беженцем или получивший временное убежище в России;

“6” - иностранец, работает в России по патенту;

“7” - высококвалифицированный специалист - налоговый резидент РФ.

№ ЕД-7-11/3@ от 09.01.2024 утвердила целый ряд кодов доходов и вычетов, используемых при заполнении документа о доходах (раздел 3). Для обозначения операций в документе Федеральная налоговая служба в редакции Приказа ФНСот 09.01.2024 утвердила целый ряд кодов доходов и вычетов, используемых при заполнении документа о доходах (раздел 3).

Вид дохода Код Заработная плата 2000 Пособие по временной нетрудоспособности (по больничному) 2300 Выплаты отпускных при оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска 2012 Премия 2002 Сумма компенсации за неиспользованный отпуск 2013

Полный перечень кодов вычетов приведен в приложении № 2 к Приказу.

Изменения по 2-НДФЛ в 2024 году

19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ . По ней отчитываются с первого квартала 2024 года. С 1 января 2024 года ФНС обновила форму расчета НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее заполнения, а также форму справки о полученных доходах и удержанных суммах налога. Изменения коснулись раздела 1 "Сведения об обязательствах налогового агента” и раздела 2 "Расчет исчисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц". Кроме того, из нее убрали сведения о номере, признаке справки, уведомлениях на вычеты. Новая форма расчета 6-НДФЛ утверждена приказом ФНС от. По ней отчитываются с первого квартала 2024 года.

Разница между 2-НДФЛ и 3-НДФЛ

Главным отличием является сама форма и содержащаяся в ней информация.

2-НДФЛ - справка, которая выдается любому физическому лицу, который получал доходы на территории Российской Федерации.

3-НДФЛ - налоговая декларация о доходах физического лица, нотариуса, адвоката. "Ее обязаны подать в ИФНС России до 1 апреля следующего года за отчетным, все, кто получил доходы в отчетном году. Также эту декларацию подают те физические лица, которые передают данные на получение имущественных вычетов", - поясняет Юлия Жукова.

Гайк Мартиросян отмечает, что в декларации (3-НДФЛ) отражается информация о доходах, полученных физическим лицом, в отношении которых НДФЛ не был удержан налоговым агентом. "Примерами могут служить доходы по брокерским счетам, арендные, прибыль контролируемой иностранной компании (КИК)", - говорит эксперт.

"В установленных НК РФ случаях физические лица самостоятельно исчисляют и уплачивают НДФЛ. Налогоплательщики представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета. Соответственно правовая природа справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ разная", - дополняет Александр Спиридонов.

Советы экспертов