В Госдуме прокомментировали высылку Словакией российского дипломата

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ответ России на высылку Словакией российского дипломата из-за подозрений в разведывательной деятельности будет зеркальным, заявил РИА Новости член комитета Госдумы Антон Морозов.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой премьер-министра страны Петера Пеллегрини сообщило, что Словакия высылает российского дипломата, подозреваемого в разведывательной деятельности.

"Ответ всегда зеркальный в таких ситуациях. Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать", — сказал Морозов.

Парламентарий также добавил, что Словакия не обязана предоставлять доказательства причастности российского дипломата к разведывательной деятельности.

"Согласно Венской конвенции, они имеют право выслать дипломата, даже если его вина не доказана, а просто они подозревают его в деятельности, несовместимой со статусом дипломата", — пояснил Морозов.