Мэром Махачкалы станет глава управы Басманного района Москвы

МАХАЧКАЛА, 5 дек — РИА Новости. Мэром Махачкалы станет Салман Дадаев, руководящий управой Басманного района Москвы, заявил на совещании глава Дагестана Владимир Васильев.

"(Кандидат на должность мэра Махачкалы – ред.) …согласован, это серьезная должность. Кандидатом подобран руководитель Басманной управы Дадаев, он дагестанец", — сказал Васильев.

По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин с трудом расстался с Дадаевым.

Согласно данным управы Басманного района, Салман Дадаев родился в 1979 году, окончил юридический факультет Дагестанского госуниверситета. С июля 2004 по март 2010 года он был ведущим специалистом-юристом управы района Метрогородок города Москвы, в марте 2010 – марте 2012 года – первым заместителем главы управы района Метрогородок по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.

С сентября 2012 по сентябрь 2014 года Дадаев был первым заместителем главы управы района Сокольники по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, затем был первым замглавы управы района Хорошево-Мневники Москвы. Управу Басманного района Дадаев возглавляет с мая 2017 года.