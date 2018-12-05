Путин и Мадуро во время личной встречи обсудят финансовую помощь Венесуэле

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро в среду в ходе личной встречи обсудят финансовую помощь Венесуэле от России, точные суммы будут обсуждаться в ходе переговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

"Вы знаете, что ситуация по-прежнему в экономической сфере остается сложной, хотя и скромные, но признаки улучшения динамики все-таки констатируются. И в этой связи речь пойдет о той помощи, которая необходима руководству Венесуэлы — для этого, собственно, Мадуро и приезжает, и это будет все обговариваться в ходе сегодняшней встречи", — сказал Песков.

Он также добавил, что конкретной суммы помощи пока нет. "Давайте дождемся переговоров", — сказал он.