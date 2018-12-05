Более 40% россиян верят в восстановление дружбы с Украиной, показал опрос

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Более 40% россиян считают, что в будущем отношения между Россией и Украиной обязательно восстановятся, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Опрос проводился в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда три украинских корабля с 24 моряками нарушили государственную границу России и были задержаны.

Социологи просили россиян ответить на вопрос, каким они видят будущее российско-украинских отношений. Так, 43% респондентов ответили, что отношения рано или поздно обязательно восстановятся как дружеские и союзнические.

Еще 34% полагают, что отношения нормализуются, но дружескими и братскими, как раньше, уже не будут никогда, а еще 16% заявили, что они продолжат ухудшаться. Затруднились ответить семь процентов опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 27 ноября методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.