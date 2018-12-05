Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 5 декабря 2018

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 5 декабря 2018

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Провокации Украины против России имеют негативные международные последствия — нанесен ущерб глобальной безопасности, сорвана встреча лидеров России и США, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на заседании палаты в среду.

Сенаторы приняли обращение к парламентам стран-участниц СБ ООН, ОБСЕ с призывом осудить противоправные действия украинских властей.

"Если говорить о международных последствиях (провокации Украины), то сорвана встреча на высшем уровне лидеров России и США. Без обсуждения остались острейшие проблемы современности – ДРСМД, СНВ, противодействие терроризму и ситуация в Сирии", — подчеркнул сенатор.

По его словам, был нанесен огромный ущерб процессу решения целого блока глобальных проблем — "и все это в угоду местечковым и корыстным интересам украинской власти".

Косачев также не исключил, что провокация в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили государственную границу России и с 24 моряками были задержаны, была согласована Киевом со своими кураторами за рубежом.