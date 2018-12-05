МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Провокации Украины против России имеют негативные международные последствия — нанесен ущерб глобальной безопасности, сорвана встреча лидеров России и США, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на заседании палаты в среду.
"Если говорить о международных последствиях (провокации Украины), то сорвана встреча на высшем уровне лидеров России и США. Без обсуждения остались острейшие проблемы современности – ДРСМД, СНВ, противодействие терроризму и ситуация в Сирии", — подчеркнул сенатор.
По его словам, был нанесен огромный ущерб процессу решения целого блока глобальных проблем — "и все это в угоду местечковым и корыстным интересам украинской власти".
Косачев также не исключил, что провокация в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили государственную границу России и с 24 моряками были задержаны, была согласована Киевом со своими кураторами за рубежом.