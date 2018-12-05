Поклонская назвала бесполезным розыск Киевом российских пограничников

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Объявление украинской прокуратурой в розыск российских пограничников из-за инцидента в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем из-за нарушения границ РФ, бесполезно с практической точки зрения, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

После инцидента в Керченском проливе на Украине возбудили дело по трем статьям — "Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство". При этом военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск восемь граждан России, в том числе заместителя руководителя пограничной службы ФСБ Геннадия Медведева. Кроме того, планируется предъявить обвинение еще более десяти российским военнослужащим.

"Как бесполезно ждать от козла молока, так же и бесполезно ждать какой-либо практической пользы от этого решения. Но как считают врачи, что если больному легче от любого плацебо, то пусть его принимает", — сказала РИА Новости Поклонская.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

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