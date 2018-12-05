Источник рассказал о возможных изменениях в Высшем совете "Единой России"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Единая Россия" проведет на съезде плановую ротацию Генсовета партии, которая составит не менее 15%, также ожидаются изменения в Высшем совете, где появятся новые лица, сообщил РИА Новости источник в политсиле.

"Состав Генерального совета партии подлежит обязательному обновлению съездом не менее чем на 15%. При этом не менее 20% членов Генсовета избираются из числа представителей местных и первичных отделений", — сказал собеседник агентства.

По его словам, изменения коснутся и Высшего совета ЕР. "Это не плановая ротация, но в Высшем совете будут новые лица", — добавил собеседник агентства.

Съезд "Единой России" состоится 7-8 декабря в Москве, участие в нем, возможно, примет президент РФ Владимир Путин.