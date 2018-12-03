Собянин произвел кадровые перестановки в правительстве Москвы

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в столичном правительстве.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте мэра столицы, экс-начальник управления ЗАГС в Москве Ирина Муравьева была назначена заместителем председателя комитета общественных связей столицы.

"Принять Муравьеву Ирину на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя председателя комитета общественных связей Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы", — говорится в тексте документа.

Кроме того, Алексей Бондарчук был назначен на должность заместителя руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Павел Калтурин — заместителем руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы, Юлия Марьясова — заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

Также распоряжением мэра столицы Юрий Захаров назначен первым замом префекта — руководителем контрактной службы ВАО Москвы. Кроме того, Александр Лукин назначен заместителем руководителя департамента Москвы по конкурентной политике.