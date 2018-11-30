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Политика

О санкциях, Сирии и ДРСМД: Путин выступил на встрече БРИКС в Аргентине

(обновлено: 18:28 30.11.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие во встрече глав государств — участников БРИКС, которая состоялась на полях саммита G20 в Аргентине.

В своем выступлении российский лидер затронул тему санкций, ситуацию в Сирии, выход США из Договора РСМД.

Санкции подрывают мировую экономику

Путин раскритиковал практику односторонних санкций, подчеркнув, что они негативно влияют на международное сотрудничество.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
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"Нельзя не видеть, что недобросовестная конкуренция все чаще подменяет собой честный, равноправный межгосударственный диалог. Распространяется порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права", — заявил российский лидер.

Все это, продолжил он, "приводит к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики".

Российский лидер призвал страны БРИКС влиять на создание справедливой системы международных отношений и коллективно решать острые проблемы, стоящие перед мировым сообществом.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС "на полях" саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС "на полях" саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

Первоочередные задачи в Сирии

Говоря об обстановке в САР, Путин отметил, что Россия нацелена на скорейшее формирование Конституционного комитета по Сирии в Женеве.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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"Для долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии важно продвигать реальный процесс политического урегулирования. В этих целях Россия плотно работает с партнерами в рамках астанинского формата: с Ираном и Турцией", — заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что среди первоочередных задач, которые надо решить в ближневосточной стране, — восстановление экономики и инфраструктуры, создание условий для возвращения беженцев. Он призвал партнеров по БРИКС подключиться к гуманитарным программам помощи.

Также российский лидер предостерег от заигрывания с террористами и их использования ради достижения различных геополитических целей. Он подчеркнул, что в отношении этих группировок недопустимы двойные стандарты и "какие бы то ни было компромиссы".

Стабилизировать ВТО

Путин призвал решать торговые споры в рамках ВТО путем диалога с участием всех заинтересованных сторон.

Вход в здание штаб-квартиры ВТО в Женеве, Швейцария
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
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Москва, по его заверению, приложит все усилия для стабилизации организации и ее дальнейшего развития.

Также российский лидер заявил, что участники БРИКС имеют все основания добиваться усиления своего влияния в Международном валютном фонде.

По его словам, значимый вклад в обеспечение финансовой стабильности вносит Новый банк развития БРИКС, который уже финансирует 26 проектов в странах объединения на сумму 6,5 миллиарда долларов.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС "на полях" саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС "на полях" саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

США создают риск гонки вооружений

Президент заявил о том, что Россия встревожена ситуацией в сфере нераспространения и разоружения.

Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото
© AP Photo / Thomas Kienzle
Россия выступает за продолжение консультаций с США по ДРСМД
"Возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что страны БРИКС по этой теме будут выступать с единых согласованных позиций, что мобилизует усилия мирового сообщества в интересах международной безопасности и стабильности.

Президент призвал сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и предотвратить новый виток напряженности вокруг иранской ядерной программы.

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