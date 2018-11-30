О санкциях, Сирии и ДРСМД: Путин выступил на встрече БРИКС в Аргентине

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие во встрече глав государств — участников БРИКС, которая состоялась на полях саммита G20 в Аргентине.
В своем выступлении российский лидер затронул тему санкций, ситуацию в Сирии, выход США из Договора РСМД.
Санкции подрывают мировую экономику
Путин раскритиковал практику односторонних санкций, подчеркнув, что они негативно влияют на международное сотрудничество.
Все это, продолжил он, "приводит к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики".
Российский лидер призвал страны БРИКС влиять на создание справедливой системы международных отношений и коллективно решать острые проблемы, стоящие перед мировым сообществом.
Первоочередные задачи в Сирии
Говоря об обстановке в САР, Путин отметил, что Россия нацелена на скорейшее формирование Конституционного комитета по Сирии в Женеве.
Путин также подчеркнул, что среди первоочередных задач, которые надо решить в ближневосточной стране, — восстановление экономики и инфраструктуры, создание условий для возвращения беженцев. Он призвал партнеров по БРИКС подключиться к гуманитарным программам помощи.
Также российский лидер предостерег от заигрывания с террористами и их использования ради достижения различных геополитических целей. Он подчеркнул, что в отношении этих группировок недопустимы двойные стандарты и "какие бы то ни было компромиссы".
Стабилизировать ВТО
Путин призвал решать торговые споры в рамках ВТО путем диалога с участием всех заинтересованных сторон.
Также российский лидер заявил, что участники БРИКС имеют все основания добиваться усиления своего влияния в Международном валютном фонде.
По его словам, значимый вклад в обеспечение финансовой стабильности вносит Новый банк развития БРИКС, который уже финансирует 26 проектов в странах объединения на сумму 6,5 миллиарда долларов.
США создают риск гонки вооружений
Президент заявил о том, что Россия встревожена ситуацией в сфере нераспространения и разоружения.
Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что страны БРИКС по этой теме будут выступать с единых согласованных позиций, что мобилизует усилия мирового сообщества в интересах международной безопасности и стабильности.
Президент призвал сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и предотвратить новый виток напряженности вокруг иранской ядерной программы.