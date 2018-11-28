Телефонный разговор Путина и Порошенко не состоялся, сообщил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Запрос от Украины о телефонном разговоре Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным был, но беседа не состоялась, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, при подготовке такого рода контактов, как и любых других контактов, оценивается целый ряд факторов, в частности совместимость графиков, анализ цели, которую та или иная сторона ставит перед таким разговором.

"С учетом этого запрос был, а разговора не было", — констатировал Ушаков.

Ранее Порошенко заявил, что запросил телефонный разговор с Путиным после провокации ВМС Украины в Черном море, но не получил ответа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что телефонных контактов между президентами не было.

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