Телефонный разговор Путина и Порошенко не состоялся, сообщил Ушаков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Запрос от Украины о телефонном разговоре Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным был, но беседа не состоялась, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, при подготовке такого рода контактов, как и любых других контактов, оценивается целый ряд факторов, в частности совместимость графиков, анализ цели, которую та или иная сторона ставит перед таким разговором.
"С учетом этого запрос был, а разговора не было", — констатировал Ушаков.
Ранее Порошенко заявил, что запросил телефонный разговор с Путиным после провокации ВМС Украины в Черном море, но не получил ответа.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что телефонных контактов между президентами не было.