Путин считает, что Россия будет меняться к лучшему и после его ухода

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что и после его ухода из политики Россия будет меняться к лучшему.

"Я могу вам сказать так: Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно, но она открыта к сотрудничеству со всеми нашими партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами. Надеюсь, что осознание этого когда-то придет и необходимость решения общих задач и проблем будет побуждать нас к совместной эффективной работе. Что касается, когда должна развиваться Россия, только что об этом говорил и с трибуны, отвечая на вопрос, у нас целый ряд национальных проектов, надеюсь, что будут реализованы в меньшей, большей степени, но эта масштабная, очень амбициозная задача, если мы будем уверенно идти по пути их решению, то страна будет меняться, меняться к лучшему", — сказал президент, выступая на форуме "Россия зовет!" Так он ответил на вопрос о будущем России после его ухода из политики.