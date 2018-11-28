В Крыму назвали предложения экс-посла США по Азовскому морю сумасшествием

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал сумасшествием предложения бывшего посла США на Украине Джона Хербста запретить российским кораблям, которые вышли из портов Азовского моря, заходить в европейские и американские порты.

Доклад Хербста опубликован на сайте американского Атлантического совета. В нем экс-посол предлагает запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, "пока Москва препятствует там украинскому судоходству".

"Это все сумасшествие. Чехов Антон Павлович был прав, когда написал свой знаменитый рассказ "Палата №6". Наверное, нужно создать всемирную палату №6 и всех сумасшедших туда направить, чтобы они там друг другу рассказывали, что необходимо делать", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, США свои границы защищает, а российские хотела бы видеть открытыми.

"Они, наверное, хотели, чтобы мы хлеб-соль давали всем тем, кто незаконно хочет попасть на нашу территорию", — сказал Фикс.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

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