В Якутске уволился чиновник, который готовил банкеты на миллион рублей

ЯКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Чиновник, объявивший торги на организацию дорогостоящих банкетов для мэрии Якутска, написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы городской администрации Марина Тойтонова.

"Он сам написал заявление об увольнении. Особо комментировать нечего. Все контракты под контролем теперь", — сказала она.

Накануне мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала, что была "неприятно удивлена", когда узнала, что управление делами администрации города заказало банкеты на более чем миллион рублей, и пообещала уволить руководителя управления.

Согласно техзаданию, речь шла об "организации питания для приемов главы города Якутска и его заместителей". Один банкет — на 65 персон — оценивался в 300 тысяч рублей, на него уволившийся чиновник успел заключить контракт без разрешения мэра. На второй — на 172 персоны — предполагалось потратить 800 тысяч.

По открытым данным муниципальных закупок, в списке блюд указаны салаты из северной рыбы, строганина, жареные караси, якутское национальное блюдо саламаат, блины, жареный муксун, фаршированный чир, отварное мясо жеребятины на шпажке, люля-кебаб и шашлык из жеребятины, стейк из форели, суп из языка, пирожки с печенью, фрукты, брусничный морс и другое.