Путин не планирует телефонных переговоров по ситуации в Керченском проливе

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонных контактов для обсуждения ситуации в Керченском проливе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>