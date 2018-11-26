Путин получает всю информацию по ситуации в Керченском проливе

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе ситуации в Керченском проливе и получает всю информацию по этому поводу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно. Речь идет о серьёзной провокации, поэтому, конечно же, президент получал и вчера, и сегодня всю полноту информации о том, что происходило", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>