В Крыму назвали действия ВМС Украины пиратской выходкой

Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи

Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. В провокациях украинских военных кораблей в Черном море, которые являются пиратской выходкой, есть личная заинтересованность президента Украины Петра Порошенко, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали. Они были задержаны.

"Действия наших силовых структур по задержанию украинских кораблей, нарушивших государственную границу России, принимались адекватно. Российские пограничники поступали по закону, защищая национальную безопасность государства от пиратской выходки украинской стороны", — сказал Гемпель.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что российские границы надежно защищены, крымчанам за свою безопасность волноваться нет причин.

По его мнению, действия украинских властей в Черном море координировались западными странами в авангарде с США. "Цель этой провокации – нагнетание международной обстановки. Здесь также есть личная заинтересованность господина Порошенко, чтобы ввести военное положение и остаться в должности президента страны", — считает Гемпель.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

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