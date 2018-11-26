Киев готовится к отмене президентских выборов, считают в Совфеде

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина готовится к отмене президентских выборов, которые президент Петр Порошенко, скорее всего, проиграет, отсюда провокации на море, введение военного положения, сожжение машины дипмиссии РФ, заявил РИА Новости понедельник сенатор Олег Морозов.

"Киев готовится к отмене президентских выборов, которые нынешний президент может проиграть с большой вероятностью. Похоже, сбываются прогнозы о том, что Киев посредством череды провокаций накалит обстановку и поставит полстраны под ружье", — отметил Морозов.

По словам сенатора, для этого все средства хороши: "катера в территориальных водах России, стрельба на Донбассе, сожженные автомобили".

"Беда в том, что военное положение хорошо разворачивается как в ту, так и в другую сторону. "Режиму в 6 процентов" (рейтинг Порошенко) сидеть на штыках не только неудобно, но и опасно", — сказал Морозов.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток, решение еще должна утвердить Верховная рада.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>