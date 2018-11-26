Киев готовится к отмене президентских выборов, считают в Совфеде

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина готовится к отмене президентских выборов, которые президент Петр Порошенко, скорее всего, проиграет, отсюда провокации на море, введение военного положения, сожжение машины дипмиссии РФ, заявил РИА Новости понедельник сенатор Олег Морозов.
По словам сенатора, для этого все средства хороши: "катера в территориальных водах России, стрельба на Донбассе, сожженные автомобили".
"Беда в том, что военное положение хорошо разворачивается как в ту, так и в другую сторону. "Режиму в 6 процентов" (рейтинг Порошенко) сидеть на штыках не только неудобно, но и опасно", — сказал Морозов.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток, решение еще должна утвердить Верховная рада.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>