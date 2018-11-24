Депутат ответил на заявления Порошенко о "вмешательстве" России в выборы

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко следует модной тенденции, придумывая влияние России на результаты украинских выборов, таким образом он пытается "заранее подстелить себе солому", заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Ранее Порошенко заявил о многочисленных попытках России уже сейчас повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине.

"Он следует модной тенденции, что если мы можем повлиять на выборы в Америке, Великобритании, Черногории, то на Украине уж точно. Вот собственно в этом заключается его сказка, о том, что Россия влияет на выборы", — сказал РИА Новости Калашников.

Парламентарий добавил, что такими высказываниями президент Украины пытается "уже заранее подстелить себе соломку", потому что его шансы на победу не высоки.

На Украине в марте запланированы очередные президентские выборы, а осенью – парламентские выборы.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.