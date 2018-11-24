Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты и пенсии россиян намного важнее, чем усредненные показатели по стране. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета в Крыму.
Путин отметил, что людям необходимо видеть конкретные результаты по реализации майского указа. "Собственно говоря, дело не в указе и дело не в нацпроектах <…>. Дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты", — сказал он.
Развитие отраслей
Президент также призвал развивать конкретные отрасли: здравоохранение, образование, инфраструктуру, "чтобы ситуация менялась в стране к лучшему".
В качестве примера президент привел государственные планы в сфере культуры, нацеленные на увеличение посещение учреждений культуры в два раза.
"Сразу возникает вопрос: это кто будет посещать эти учреждения культуры? <…> Это будут посещать одни и те же люди, будут просто чаще ходить? Либо это разные люди?— задался вопросом он.
Майский указ Путина
Путин в мае подписал указ, который определяет основные направления развития экономики и социальной сферы России до 2024 года. Глава государства, в частности, поручил в два раза понизить уровень бедности и обеспечить устойчивый рост реальных доходов и рост пенсий не ниже инфляции.
На указанные цели потребуется дополнительно выделить 8 триллионов рублей из бюджета.