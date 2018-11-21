В Совфеде считают, что США вмешивались в выборы главы Интерпола

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Проводя антироссийскую политику, США вмешивались в выборы главы Интерпола, обрабатывая страны-участницы организации, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

В среду в ходе голосования был избран новый президент Интерпола, им стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, говорится в Twitter организации. При этом ранее США, Украина, Литва открыто выступили против российского кандидата Александра Прокопчука.

"Формально выборы главы Интерпола тайные, но то, что шло давление и обработка стран-участниц организации, сомнению не подлежит. США нагло вмешивались в выборы президента этой международной структуры", — сказал Джабаров.

Он также отметил, что должность президента Интерпола техническая. "Спецслужбы и правоохранительные органы одной страны просят выдать нарушителей закона у другой страны, сама организация никого арестовать не может", — пояснил сенатор.