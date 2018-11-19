На выборы главы Приморья зарегистрировался кандидат от "Патриотов России"

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Избирком Приморья в понедельник зарегистрировал Игоря Степаненко, выдвинутого региональным отделением политической партии "Патриоты России", кандидатом в губернаторы региона, сообщил РИА Новости представитель комиссии.

Степаненко подал документы на регистрацию 13 ноября. Он стал вторым зарегистрированным кандидатом на выборы: накануне комиссия приняла решение о регистрации председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Розы Чемерис, выдвинутой партией "За женщин России".

"Сегодня на заседании избиркома принято решение зарегистрировать кандидатом в губернаторы Приморья Степаненко", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье избирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. Кроме Чемерис и Степаненко документы подали самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Алексей Тимченко от Партии роста, депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженцы Виктор Васильев и Павел Михальченков, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь от партии "Зеленые", самовыдвиженец, коммунист Андрей Ищенко, Виктор Старицын от "Коммунистической партии социальной справедливости" и самовыдвиженец Александр Коваленко.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.