Орешкин сменил Кудрина на посту председателя совета ЦСР

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин стал новым председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который ранее занимал этот пост.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее подписал распоряжение, согласно которому министерство экономического развития России осуществляет функции и полномочия учредителя фонда ЦСР от имени РФ.
В конце сентября покидающий пост председателя совета ЦСР нынешний глава Счетной палаты РФ Кудрин подтвердил, что его может сменить Орешкин.
Кудрин возглавлял совет ЦСР с 2016 года.