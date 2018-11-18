В Приморье избирком зарегистрировал первого кандидата в губернаторы

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Избирком Приморья в воскресенье зарегистрировал первым по счету кандидатом в губернаторы края председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Розу Чемерис выдвинутую партией "За женщин России", сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.

Ранее документы на регистрацию также подали самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией "За женщин России", Игорь Степаненко от "Патриотов России", Алексей Тимченко от Партии роста, депутат ГД Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженцы Виктор Васильев и Павел Михальченков, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь от партии "Зеленые", самовыдвиженец, коммунист Андрей Ищенко.

"Сегодня было принято решение о регистрации кандидатом на выборы губернатора Розы Чемерис. Она стала первым зарегистрированным кандидатом", — сказал собеседник.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Выдвижение кандидатов на них началось 26 октября. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.

На пост главы региона пока выдвинулось 22 кандидата, из них 12 самовыдвиженцев. Один самовыдвиженец — Вячеслав Гнездилов — в понедельник снял свою кандидатуру с выборов. Выдвижение завершится 18 ноября.