В Приморье завершился прием документов от кандидатов в губернаторы

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Последние кандидаты в губернаторы Приморья подали документы в избирком края в завершающий день приема заявлений на регистрацию; всего документы подали 11 человек, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Наталья Камаева.

Ранее документы на регистрацию подали самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией "За женщин России" — ее уже зарегистрировали кандидатом, Игорь Степаненко от "Патриотов России", Алексей Тимченко от Партии роста, депутат ГД Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженцы Виктор Васильев и Павел Михальченков, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь от партии "Зеленые", самовыдвиженец.

"Сегодня завершился прием документов от кандидатов", — сказала секретарь комиссии.

По ее словам, в воскресенье представили документы коммунист Андрей Ищенко, Виктор Старицын от "Коммунистической партии социальной справедливости" и самовыдвиженец Александр Коваленко.

"Итого 11 человек успели сдать документы на регистрацию. Розу Чемерис зарегистрировали кандидатом в губернаторы", — сказала Камаева.

В ближайшее время комиссия рассмотрит все документы и примет решение в регистрации или отказе в регистрации кандидата. Таким образом, к выборам могут допустить меньшее число кандидатов

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. Выдвижение кандидатов на них началось 26 октября. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.

Подробнее о процедуре выборов губернаторов в России читайте в справке РИА Новости.