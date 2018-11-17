В Приморье два самовыдвиженца вступили в борьбу за пост губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Два самовыдвиженца в субботу подали в региональный избирком документы на регистрацию кандидатами на выборы губернатора Приморья, сообщил РИА Новости представитель комиссии.

"Сегодня документы на регистрацию подали Виктор Васильев и Павел Михальченков. Документы на выдвижение больше не поступали", — сказал собеседник.

Ранее документы на регистрацию подали самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией "За женщин России", Игорь Степаненко от "Патриотов России", Алексей Тимченко от Партии роста и Андрей Андрейченко от ЛДПР.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. Выдвижение кандидатов на них началось 26 октября. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.

На пост главы региона пока выдвинулось 22 кандидата, из них 12 самовыдвиженцев. Один самовыдвиженец — Вячеслав Гнездилов — в понедельник снял свою кандидатуру с выборов. Выдвижение завершится 18 ноября.