В Госдуме призвали Генассамблею ООН прекратить судить о Крыме по слухам

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Делегатам Генассамблеи ООН стоит посетить Крым, а не принимать резолюции, основываясь на слухах, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, ранее принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. В этом году число стран, проголосовавших за, составило 67, против — 26, воздержавшихся стало больше — 82. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 государств, против — 26, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно большинство европейских стран и США.

"Прежде чем принимать какие-то важные решения для жизни и деятельности какой-либо страны, нужно своими глазами убедиться, а не руководствоваться слухами и материалами в средствах массовой информации. Было бы правильно, если бы делегация Генассамблеи ООН посетила полуостров, пообщалась с крымчанами и воочию увидела те масштабные изменения, которые происходят, а также улыбки и радость крымчан оттого, что они находятся дома и видят перспективы для себя и своих детей", — сказал РИА Новости Шеремет.

Депутат подчеркнул, что с каждым годом число сторонников Крыма в Генассамблее ООН будет только возрастать.

"Шила в мешке не утаишь. Все равно правда выходит наружу. Различные иностранные делегации приезжают в Крым и видят, что никакой якобы оккупации, о которой рассказывают так называемые украинские власти, нет. Воссоединение Крыма с Россией было единственным путем спасения и процветания полуострова", — подчеркнул Шеремет.