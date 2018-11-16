В Приморье кандидаты от двух партий вступили в борьбу за пост губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Выдвиженцы от ЛДПР и Партии роста в пятницу подали в избирком Приморья документы на регистрацию кандидатом на выборы губернатора края, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Наталья Камаева.

Ранее документы на регистрацию подали самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией "За женщин России", и Игорь Степаненко от "Патриотов России".

"Сегодня документы на регистрацию принесли Алексей Тимченко от Партии роста и Андрей Андрейченко от ЛДПР. Итого документы на регистрацию подали пять кандидатов. Документы на выдвижение пока больше никто не приносил", — сказала Камаева.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. Выдвижение кандидатов на них началось 26 октября. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.

На пост главы региона пока выдвинулось 22 кандидата, из них 12 самовыдвиженцев. Один самовыдвиженец — Вячеслав Гнездилов — в понедельник снял свою кандидатуру с выборов. Выдвижение завершится 18 ноября.