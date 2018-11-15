Экс-губернатор Королев стал сенатором от Липецкой области

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов делегировал бывшего главу региона Олега Королева в Совет Федерации от Липецкой области, сообщил РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы областной администрации Михаил Шаршаков.

В четверг днем Королев получил мандат депутата липецкого облсовета, что позволило ему претендовать на пост сенатора. Вечером стало известно, что глава региона делегирует Королева в СФ.

"Врио губернатора Игорь Артамонов подписал документ, о котором вы говорите", — сказал Шаршаков, отвечая на вопрос, подписан ли указ о наделении Королева полномочиям сенатора.

Возглавлявший Липецкую область 20 лет Олег Королев 2 октября обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Глава государства назначил врио главы области Игоря Артамонова — уроженца Ставропольского края, до последнего времени занимавшего пост вице-президента Сбербанка.