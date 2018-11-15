В МИД напомнили, что Керченский пролив находится под суверенитетом России

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. МИД РФ в связи с законопроектом Киева по расширению зоны контроля на море напомнил, что Керченский пролив находится под полным суверенитетом России.

Верховная рада в четверг приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины" (участок морского пространства), который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль с целью противодействия контрабандному трафику в Черном море. В пояснительной записке к документу утверждается, что после вхождения Крыма в состав РФ российские власти якобы осуществляет незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран.

"Дополнительно хотели бы отметить два важных момента, которые относятся к статусу Керченского пролива и Азовского моря. Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России как единственного прибрежного государства", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.