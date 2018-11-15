Евкуров заявил, что исполнит решение КС России о границе с Чечней

НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что примет и будет исполнять решение Конституционного суда РФ, которое он вынесет по вопросу о границе с Чеченской республикой.

Конституционный суд России 27 ноября рассмотрит запрос Евкурова о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение.

"Решение, принятое федеральным судом, я приму и буду действовать в соответствии с вынесенным постановлением. Нет никаких сомнений, что решение Конституционного суда России будет справедливым. Будем ждать окончательного заключения", — заявил Евкуров, слова которого цитирует его пресс-служба.

Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение о границе между двумя регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили это соглашение. Кадыров заявил, что считает для себя закрытым вопрос о границе с Ингушетией: "закон принят, соглашение подписано".

При этом в конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции. С представителями митингующих дважды встречались полпред президента на Северном Кавказе Александр Матовников и глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.