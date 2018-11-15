Путин прокомментировал президентские выборы на Украине

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Москва будет уважать выбор народа Украины и намерена работать с любым новым руководством этой страны, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был… В любом случае, мы будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми", — сказал российский лидер на пресс-конференции в Сингапуре.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко.

Действующий глава Украины Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.