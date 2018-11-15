СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Если Европа не хочет нового наплыва мигрантов, она должна избавиться от фобий и помочь сирийскому народу, считает президент РФ Владимир Путин.

"Если мировое сообщество, прежде всего Европа, не хочет нового наплыва мигрантов, она должна подумать, избавиться от каких-то фобий и просто помочь сирийскому народу, вне зависимости от политических пристрастий, помогая политическому процессу, это само собой разумеется", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур.