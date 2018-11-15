СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ действительно заявил о готовности Японии вернуться к обсуждению вопроса о мирном договоре с Россией на основе декларации 1956 года, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Путин напомнил, что в 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой говорится, что Советский Союз после подписания мирного договора готов передать Японии два южных острова Курильской гряды. При этом он отметил, что в документе "не говорится, на каком основании передать, не говорится, под чьим суверенитетом эти острова останутся, но зафиксирована готовность СССР эти два острова передать". По словам Путина, после обе страны ратифицировали документ в национальных парламентах, но затем "Япония отказалась от выполнения этих договоренностей". "Поскольку все это долго тянулось… Советский Союз тоже отказался от дальнейшего исполнения. Потом японцы попросили нас вернуться к обсуждению этих проблем в рамках этой декларации, но в ходе дискуссии центр тяжести сместился и отошел уже, по сути дела, от декларации 1956 года", — заметил Путин.

"Но вчера, действительно, в ходе нашей встречи премьер-министр сказал, что Япония готова была бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года. Но это требует, конечно, отдельной, дополнительной серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации, как я сказал, далеко не все ясно. Там в принципе изложена только проблема, что СССР готов передать два острова южной части, но не сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают. Это все предмет серьезной проработки, тем более что когда-то сама Япония от реализации этих соглашений отказалась", — сказал Путин.

Встреча Путина и Абэ состоялась накануне "на полях" саммита АСЕАН в Сингапуре.