Путин провел переговоры с премьером Сингапура

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду провел в Сингапуре встречу с премьер-министром Ли Сянь Луном.

В начале встречи в присутствии лидеров состоялся обмен документами, подписанными на полях госвизита президента РФ в Сингапур.

Речь идет, в частности, о совместном заявлении по российско-сингапурскому Соглашению о торговле услугами и инвестициях, которое было подписано главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным и Государственным министром Сингапура Ко По Куном.

Еще один документ — меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования между министерством науки и высшего образования РФ и министерством образования Республики Сингапур. Также был проведен обмен подписанным Соглашением между правительством Санкт-Петербурга и государственным агентством правительства Сингапура — Singapore Cooperation Enterprise — о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социальной областях.

После церемонии Путин и Ли Сянь Лун продолжили двустороннюю беседу.