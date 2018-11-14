В Крым прибыла делегация из Пакистана

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Делегация из Пакистана впервые прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости сотрудник управления внешних связей и протокола аппарата совета министров Крыма Юрий Либеров.

"Делегация из Пакистана впервые прибыла в Крым с ознакомительным визитом", — сказал Либеров.

По его словам, визит продлится до 17 сентября. В состав делегации вошли пять человек, в том числе председатель Национальной партии Пакистана Авами Асфандияр Вали Хан.

В рамках визита запланирована встреча с главой Крыма Сергеем Аксеновым и общение с журналистами.

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