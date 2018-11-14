Горсовет отправил главу администрации Симферополя в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Депутаты Симферопольского городского совета досрочно прекратили полномочия главы администрации города Игоря Лукашева, решение принято на внеочередной сессии горсовета в среду.

"Досрочно прекратить полномочия главы администрации города Симферополя Лукашева Игоря Михайловича 14 ноября 2018 года в связи с отставкой по собственному желанию", — говорится в решении.

Решение принято единогласно 29 депутатами, присутствующими на сессии.

Ранее Лукашев подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию. Причиной ухода стало неудовлетворительное состояние дел с ремонтом дорог, уборкой города, а также организацией работы сети общественного транспорта.

Лукашев руководил администрацией с сентября 2017 года.

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