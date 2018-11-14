Кожемяко подтвердил включение Горячевой в свой список кандидатов в Совфед

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подтвердил намерение включить действующего сенатора от Приморья Светлану Горячеву в свой список кандидатов в Совет Федерации.

Каждый кандидат в губернаторы представляет список трех человек, одного из которых в случае победит направит в Совфед.

"У нас три кандидата — это Светлана Горячева, Иван Штыль Юлия Толмачева", — сказал Кожемяко журналистам.

По его словам, Горячева хорошо знакома с Приморьем, в крае ее знают, "всегда заботилась о нуждах простых людей".

"Штыль — это наша спортивная доблесть и гордость Приморья. Тот, кто славу Приморья стяжал везде — на европейских, мировых соревнованиях, представлял наш доблестный край. Толмачева своей большой работой по защите прав пенсионеров подтвердила, что она тоже небезучастна к нуждам простых людей, реально вникает в их проблемы", — добавил Кожемяко.

Толмачева — лидер приморского отделения Партии пенсионеров за социальную справедливость, в сентябре она участвовала в выборах главы края, но на новые выборы не пошла и поддержала на них Кожемяко, став его общественным советником. Штыль – приморский спортсмен-каноист и спринтер, выступает за сборную России с 2005 года.

В среду Кожемяко подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. Выдвижение кандидатов на них началось 26 октября. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. На 11 ноября на пост главы региона выдвинулся 21 кандидат, из них 11 самовыдвиженцев. Один самовыдвиженец — Вячеслав Гнездилов — в понедельник снял свою кандидатуру с выборов.