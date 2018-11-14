Кожемяко подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко сдал в среду в региональный избирком документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона, сообщил РИА Новости представитель его штаба.
"Кожемяко сдал документы на регистрацию", — сказал собеседник.
По его словам, в поддержку Кожемяко собраны 180 тысяч подписей избирателей (при необходимом минимуме в 7 тысяч) во всех населённых пунктах края, кроме того он сдал 147 подписей муниципальных депутатов (при требуемом минимуме в 141).
"Хотел поблагодарить жителей Приморья за оказанную поддержку в сборе подписей. Это значит, что наша совместная работа по наведению порядка актуальна и востребована жителями, будем продолжать работать. Впереди – районы. Далее будет встреча с председателем правительства. Необходимо выработать определенные позиции – сейчас принимается решение на госуровне по обеспечению лекарствами. Необходимо о позиции Приморья высказаться", — сказал Кожемяко журналистам.
Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. Выдвижение кандидатов на них началось 26 октября. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. На 11 ноября на пост главы региона выдвинулся 21 кандидат, из них 11 самовыдвиженцев. Один самовыдвиженец — Вячеслав Гнездилов — в понедельник снял свою кандидатуру с выборов.
Для участия в выборах кандидаты от партий должны собрать не менее 141 подписи депутатов и глав из 26 городов и районов края для преодоления "муниципального фильтра". Самовыдвиженцы к этим подписям должны собрать еще чуть более 7 тысяч подписей избирателей.