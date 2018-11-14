Кожемяко подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко сдал в среду в региональный избирком документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона, сообщил РИА Новости представитель его штаба.

"Кожемяко сдал документы на регистрацию", — сказал собеседник.

По его словам, в поддержку Кожемяко собраны 180 тысяч подписей избирателей (при необходимом минимуме в 7 тысяч) во всех населённых пунктах края, кроме того он сдал 147 подписей муниципальных депутатов (при требуемом минимуме в 141).

"Хотел поблагодарить жителей Приморья за оказанную поддержку в сборе подписей. Это значит, что наша совместная работа по наведению порядка актуальна и востребована жителями, будем продолжать работать. Впереди – районы. Далее будет встреча с председателем правительства. Необходимо выработать определенные позиции – сейчас принимается решение на госуровне по обеспечению лекарствами. Необходимо о позиции Приморья высказаться", — сказал Кожемяко журналистам.

В понедельник первой документы на регистрацию подала председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией "За женщин России". Во вторник документы подал Игорь Степаненко от "Патриотов России".

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. Выдвижение кандидатов на них началось 26 октября. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. На 11 ноября на пост главы региона выдвинулся 21 кандидат, из них 11 самовыдвиженцев. Один самовыдвиженец — Вячеслав Гнездилов — в понедельник снял свою кандидатуру с выборов.

Для участия в выборах кандидаты от партий должны собрать не менее 141 подписи депутатов и глав из 26 городов и районов края для преодоления "муниципального фильтра". Самовыдвиженцы к этим подписям должны собрать еще чуть более 7 тысяч подписей избирателей.