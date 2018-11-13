МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Одновременное отсутствие президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в стране не мешает им исполнять свои обязанности в полном объеме благодаря современным технологиям связи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все-таки мы живем с вами в век коммуникаций, в век связи. И современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся", — заявил Пеков журналистам, отвечая на вопрос, кто осуществляет руководство страной в связи с зарубежными поездками Путина и премьер-министра Медведева.

Он также пояснил, что российское руководство при планировании своих поездок старается избегать подобных ситуаций.

"При этом, конечно, при планировании поездок все-таки стараются, скажем так, избегать таких ситуаций, как сейчас, однако какой-то четкой установки по недопустимости такого не существует", — подчеркнул представитель Кремля.

Глава РФ и председатель правительства во вторник одновременно находятся в зарубежных поездках. Путин прибыл с трехдневным визитом в Сингапур, где проходят саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатский саммит, а Медведев отправился в Палермо для участия в конференции по Ливии.