Пятый за две недели замгубернатора Владимирской области ушел в отставку

ВОРОНЕЖ, 13 ноя — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял отставку своего первого заместителя по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидии Смолиной, сообщает во вторник администрация региона.

Сипягин в понедельник, 12 ноября, отправил в отставку своего заместителя по развитию информационного общества Сергея Невзорова, который оставил пост в связи с выходом на пенсию, 9 ноября — заместителя по социальной политике Михаила Колкова, а 6 ноября — заместителя по строительству Рената Чагаева. Неделей ранее свой пост оставил первый заместитель губернатора области по промышленности и экономической политике Алексей Конышев, который сразу же был назначен генеральным директором АО "Газпром газораспределение Владимир".

"Тринадцатое ноября 2018 года – последний рабочий день первого заместителя губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидии Смолиной. Указ об освобождении ее от замещаемой должности подписал глава региона Владимир Сипягин", — говорится в сообщении.

На прошедших в сентябре выборах губернатора кандидат от ЛДПР Сипягин обошел действующего губернатора-единоросса Светлану Орлову. В должность Сипягин вступил 8 октября.