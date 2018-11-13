КС запретил судам взыскивать с граждан уже выплаченные им страховые суммы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России разъяснил норму Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ о повороте исполнения решения суда вышестоящими судами, запретив взыскивать с граждан страховые суммы, которые уже были им выплачены, при отмене соответствующих судебных актов в кассационной или надзорной инстанциях, следует из материалов КС.

Постановление по делу о проверке конституционности второго абзаца третьей части статьи 445 ГПК РФ опубликовано во вторник на сайте КС. Оспариваемая норма устанавливает основания для поворота исполнения судебных решений о взыскании денежных средств по ряду требований, в том числе и по требованию о возмещении вреда здоровью, в случае их отмены в кассационном или надзорном порядке.

Дело рассматривалось по жалобе жителя Кемеровской области Владимира Волосникова, который получает страховые выплаты в качестве возмещения вреда здоровью с 2000 года. В 2014 году заявитель в суде добился от Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) РФ выплаты недоплаченных страховых сумм и их индексации на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Как отмечается в постановлении КС, региональное отделение ФСС полностью выполнило эти обязательства, однако по его кассационной жалобе в марте 2015 года Верховный суд РФ отменил судебные акты о выплатах в пользу Волосникова. В дальнейшем был приняты судебные решения о повороте исполнения решения суда от 2014 года, что привело к взысканию выплаченных страховых сумм с заявителя.

Как указал Конституционный суд, "институт поворота исполнения может быть применен не ко всем вступившим в законную силу судебным решениям, отмененным вышестоящими судами". Если дело касается взыскания денежных средств в качестве возмещения вреда здоровью, к отмененному в кассационной или надзорной инстанциях решению суда может быть применен поворот его исполнения только в тех случаях, если это решение было основано на ложных сведениях, предоставленных истцом.

"Гражданин, получивший в порядке исполнения судебного решения ежемесячные страховые выплаты… не должен претерпевать всю полноту неблагоприятных последствий (поворота исполнения решения) в случаях, если это решение отменено… как ошибочное, (и)… отмененное решение не было основано на сообщенных истцом ложных сведениях или представленных им подложных документах", — констатировал КС, признав оспариваемую норму ГПК, где отражен этот принцип, соответствующей Конституции.

Решения по делу Волосникова подлежат пересмотру, указал Конституционный суд.