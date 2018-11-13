Собянин назначил глав управ четырех московских районов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник назначил глав управ еще четырех столичных районов, следует из документов, опубликованных на сайте мэра.

"Назначить Канукова Дениса Михайловича на должность главы управы Бескудниковского района города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", — говорится в распоряжении.

Кроме того, главой управы Вешняков назначен Николай Кужелев, главой управы района Соколиная Гора — Сергей Махов, главой управы Новокосино — Наталья Романцева.

В понедельник мэр назначил глав управ 25 районов Москвы.