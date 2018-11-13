Администрация Симферополя ушла в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Городская администрация Симферополя в полном составе ушла в отставку, сообщил председатель городского совета Виктор Агеев.

Ранее глава администрации города Игорь Лукашев подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию. Причиной ухода стало неудовлетворительное состояние дел с ремонтом дорог, уборкой города, а также организацией работы сети общественного транспорта.

"Администрация города Симферополя в полном составе ушла в отставку. Сегодня нам необходимо оперативно сформировать новый состав администрации города Симферополя. Заявление об увольнении написали все заместители", — сказал Агеев журналистам.

По его словам, новым первым заместителем планируется назначить бывшего вице-спикера крымского парламента Наталью Маленко, на которую временно возложить полномочия главы администрации до проведения конкурса.

"Первый заместитель по процедуре будет формировать всех заместителей, которым мы будем утверждать на сессии. Город не должен остаться без руководства", — подчеркнул Агеев.